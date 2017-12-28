Meteoroloji'den 6 ile yağmur uyarısı. İzmir de var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Muğla, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Antalya'da için bugün ve yarın kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı

İzmir çevrelerinde bu gece saatlerinde başlayacak olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın öğleden sonra kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



Yarın, Muğla çevrelerinde görülecek olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



Yarın, Aydın çevrelerinde görülecek olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) bu akşam saatlerinde başlayacak olan sağanak yağışların, bu gece ve yarın kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.



Bu akşam saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinde başlayacak olan sağanak yağışların, yarın kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



Yarın, Antalya'nın doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, Alanya, İbradi, Akseki, Gündoğmuş) görülecek olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, Cumartesi günü akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-80 kg/m2) olması bekleniyor.