Meteoroloji'den yağış uyarısı! Dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Orta Akdeniz'den gelen yağışlı sistemin etkisine gireceğini açıkladı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yurdumuz halen Orta ve Doğu Karadeniz'de devam eden yağışlara ilave olarak, bu gece saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yarın batı bölgelerde görülecek olan yağışların, Cumartesi gününe kadar tüm yurtta etkili olduktan sonra hafta sonunda ülkemizi terk etmesi bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk havanın etkisiyle Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de Pazar gününe kadar hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların söz konusu bölgelerde mevsim normalleri civarı ve yer yer 2 ila 4 derece altına düşmesi bekleniyor.

Çarşamba; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Perşembe; Ülke genelinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Hatay, Osmaniye, Giresun, Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.