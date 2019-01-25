Meteoroloji Ege'yi çamur yağışlarına karşı uyardı

Meteoroloji, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış beklendiğini açıkladı

Meteoroloji Ege'yi çamur yağışlarına karşı uyardı
25 Ocak 2019 Cuma 16:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının güneybatılı akışlarla birlikte bu akşam saatlerinden itibaren ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi beklemektedir. Toz taşınımının yarın  akşam saatlerine kadar başta güneybatı kıyılarımız olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Toz taşınımı sebebiyle, bu bölgelerde gerçekleşecek yağışların yer yer çamur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #meteoroloji #ege #çamur #yağış
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