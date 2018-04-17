Meteoroloji uyardı: Bu yaza dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, "Bu yaz hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1,5 ile 2 derece üzerinde seyredecek." dedi

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, "Haziran, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1,5 ile 2 derece üzerinde seyretmesini öngörüyoruz. Önümüzdeki 3 aylık periyotta yağış mevsim normalleri civarında seyredecek, Güneydoğu bir miktar daha az yağış alacak" dedi.