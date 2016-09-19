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    • Meteoroloji uyardı: Havalar serinleyecek!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimlerden başlayarak, yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini duyurdu

    19 Eylül 2016 Pazartesi 12:35
    Meteoroloji uyardı: Havalar serinleyecek!
    Meteoroloji'den yapılan açıklamada, hava sıcaklığının yağışla birlikte salı günü iç ve batı kesimlerde, çarşamba günü kuzey, iç ve doğu bölgelerde hissedilir derecede, 4 ila 10 derece, azalacağının tahmin edildiği belirtildi.

    YURT GENELİ YAĞIŞLI SİSTEMİN ETKİSİNE GİRECEK

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, yurt genelinin akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlayacak olan yağışlı sistemin etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Meteoroloji'nin salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri için hava tahmini şöyle:

    "Yarın kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum, Tokat ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Düzce, Zonguldak, Bartın, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana ve Osmaniye ile Hatay’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; iç ve batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    Çarşamba günü; Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Karadeniz kıyıları ile Adana, Osmaniye ve Hatay’ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

    Yağışlı sistemin; perşembe günü kuzey, iç ve batı bölgelerde; cuma günü ise kuzey, iç ve doğu kesimlerde aralıklarla görüldükten sonra cumartesi günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor."
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Meteoroloji, Hava Durumu, Havalar Serinliyor

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