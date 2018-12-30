Metin Akpınar tekrar Polis Merkezi'nde

Katıldığı bir televizyon programında Müjdat Gezen ile birlikte sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve adli kontrol uygulanarak serbest bırakılan sanatçı Metin Akpınar Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi'ne gelerek imza verdi

Metin Akpınar tekrar Polis Merkezi'nde
30 Aralık 2018 Pazar 15:45

İlk imzasını atmak için saat 14.50'de polis merkezine gelen Akpınar'a avukatları ve yardımcısı eşlik etti. Sanatçı polis merkezinden ayrılırken gazetecilere, "Geldik imzamızı attık. Görevimizi yerine getirdik" dedi. Bu arada kendisini gören bazı hayranlarıyla fotoğraf çektiren Metin Akpınar daha sonra geldiği araçla polis merkezinden ayrıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #metin akpınar #polis #merkez #imza
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