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    • Metrobüs şoförüne 'klima açık mı?' dedi, bıçaklandı

    Söğütlüçeşme- Avcılar seferini yapan metrobüs şoförü, klimanın açık olup olmadığını soran yolcuyu bıçakladı

    06 Eylül 2016 Salı 13:29
    Metrobüs şoförüne 'klima açık mı?' dedi, bıçaklandı
    Olay, Zincirlikuyu metrobüs durağında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söğütlüçeşme -Avcılar seferini yapan metrobüs şoförü ile klimanın açık olmadığın söyleyen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle metrobüs şoförü yanında bulunan bıçakla Cem Çalışkan'ı kolundan bıçakladı. Bunun üzerine yolcular, metrobüs şoförüne tepki gösterdi. Metrobüs şoförü, tepki üzerine kullandığı metrobüsle olay yerinden uzaklaştı.

    VATANDAŞLAR OLAYA TEPKİ GÖSTERDİ

    Metrobüsten inen yolcular yaralı yolcuya yardım ederek sağlık ekiplerinin gelmesini beklediler. Güvenlik görevlileri ise çekim yapmak isteyen basın mensuplarını engelleyince vatandaşın tepkisini çekti. Çekim yapılmasını isteyen vatandaşlar görevlilerle tartıştı. Basının görüntü almasına yardımcı olan vatandaşlar “Bir metrobüs şoförü halkına nasıl bıçakla saldırır? Bir metrobüs şoförü 'Klima açık mı' diye soran yolcuyu nasıl bıçaklar? Hangi ülkede yaşıyoruz? Şoför herkese hakaret edip bıçakla saldırdı. Güvenlik görevlileri şoförü kaçırdı" diye konuştular.

    Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yolcuyu hastaneye kaldırdı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Metrobüs Bıçaklama, Bıçaklama, şoför Bıçaklama

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