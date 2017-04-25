Metrobüsten inen genç kıza, tecavüz girişimi!

İstanbul 'da dün metrobüs ten inen 19 yaşındaki H.D., altgeçitte bir Suriyeli'nin saldırı sına uğradı. Tecavüz girişimine direnen H.D., saldırganı da çevredeki vatandaşlara yakalattı.

Olay metrobüsün Okmeydanı durağında 14 Ocak günü meydana geldi. Bu durakta metrobüsten inen H.D., sonra da altgeçitten geçmek istedi. Ancak 19 yaşındaki H.D., buradan geçerken Suriyeli olduğu öğrenilen Rami R. isimli kişi genç kızın ağzını kapattı ve onu çimenlere sürükledi. Burada tecavüz girişiminde bulunan şahısa, genç kız karşı çıktı. Genç kızın çığlık atması üzerine saldırgan bu kez de genç kızın telefonunu aldı ancak daha sonra paniğe kapılarak onu da düşürdü.Paniğe kapılan Rami R., kaçmaya başladı. Genç kız da yardım çığlıkları atarak saldırganın peşinden koşmaya başladı. Çevredekilerin de yardımıyla Suriyeli saldırgan yakalandı ve polise teslim edildi. Ancak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Rami R., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Rami R., saldırganın başkası olduğunu, saldırganın kendisinden de telefonunu isteyeceği düşüncesi ile kaçtığını söyledi.Saldırıya uğrayan genç kız ise kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu, çığlık atıp tekmelediğini ve saldırganın bu yüzden kaçtığını söyledi. Saldırganın kaçarken de telefonunu cebinden aldığını anlatan genç kız, ancak telefonu kavrayamadığı için düşürdüğünü belirtti. Olayda üçüncü bir kişinin olmadığını söyleyen genç kız, yapanın Rami R., olduğunu ve onu teşhis ettiğini anlattı.Serbest bırakılan Rami R., hakkında dava açıldı. Suriyeli için ‘basit cinsel saldırı’ ve ‘gece vakti yol kesmek suretiyle yağma’ suçundan 22 yıl hapis istendi. Suriyeli saldırganın önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkması bekleniyor. (Habertürk)