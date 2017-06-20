MHP'de muhaliflere kötü haber: Mahkeme iptal etti!

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden muhaliflere kötü haber geldi. Mahkeme, MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan olağanüstü genel kurulunun iptaline, tüm kararların yokluğunun tespitine karar verdi

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesince, MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan olağanüstü genel kurulunun iptaline, bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine karar verildi.



Delegelerin yaklaşık üçte ikisinin oyuyla, mahkemenin yetkilendirdiği Çağrı Heyeti MHP'yi 19 Haziran 2016'da tüzük kurultayına götürmüştü. Kurultayda mevcut MHP tüzüğü değiştirilmiş ve seçimli olağanüstü kongre kararı alınmıştı. MHP Genel Merkezi'nin itirazı üzerine 19 Haziran'daki tüzük kurultayına üst mahkeme tarafından durdurma kararı verilmişti.



4 GENEL BAŞKAN ADAYI KARARA İTİRAZ ETMİŞTİ

4 genel başkan adayı ise karara itiraz etmişti. Temmuz 2016'da yapılması beklenen kurultay, mahkemenin durdurma kararı nedeniyle yapılamamış, karara yapılan itirazın ise 28 Mart 2017'de Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmesi kararı verilmişti.