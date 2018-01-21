MHP Denizli il eski başkanı yaşamını yitirdi

Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre önce tedavi gören evli ve 4 çocuk babası Fevzi Yeniçeri, sabah saatlerinde, evinde aniden fenalaştıktan sonra yaşamını yitirdi. MHP Denizli İl Başkanlığı görevini 2011- 2014 yıllarında yürüten Yeniçeri'nin ölümü; ailesini, yakınlarını, dostlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Fevzi Yeniçeri'nin cenazesinin, yarın Tavas'ın kırsal Kızılcabölük Mahallesi'ndeki Çarşı Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Kızılcabölük Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.Kaynak: DHA
Yeniçeri, 2015 genel seçimlerinde, MHP'den Denizli milletvekili adayı olmuş; ancak seçilememişti.
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