MHP'li vekilin acı günü. 'Bir mucize bekliyoruz' demişti ama...

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eşini kaybetti

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın öğretmen eşi Hülya Sancaklı hayatını kaybetti. 14 Ocak'ta intihar girişiminde bulunan Hülya Sancaklı, o günden bu yana hastanede tedavi görüyordu. Sancaklı'nın sabah saat 07.30 civarında hayatını kaybettiği öğrenildi.



HASTANE AÇIKLAMASI



Sancaklı'nın ölüm haberiyle ilgili hastane yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "14 Ocak 2017 tarihinde ateşli silah yaralanması nedeniyle hastanemizde ameliyata alınan Sayın Hülya Sancaklı'nın tedavisi, genel cerrahi yoğun bakım ünitesinde devam etmiştir. Ameliyat sonrası devam eden kritik süreç, hastanemiz Nöroşirurji Kliniği Başkanı, Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir ve ekibi tarafından titizlikle takip edilmiştir. 19 gündür yoğun bakımda yaşama tutunma mücadelesi veren Sayın Hülya Sancaklı, tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle 01.02.2017 tarihi saat 07.35'te hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.



'BİR MUCİZE BEKLİYORUZ' DEMİŞTİ



Geçtiğimiz günlerde Meclis'e gelerek eşinin durumu hakkında açıklama yapan Saffet Sancaklı, binlerce telefon aldığını ve teşekkür etmek için de Meclis'e geldiğini söylemişti.



Yaptığı açıklamada bu olayın kendisine çok ağır geldiğini söyleyen Sancaklı, bir mucize beklediklerini de belirtmişti. Sancaklı şunları söylemişti: Dua ediyoruz hepinizin de dua etmesini bekliyorum. Sevdikleriniz de dua etsin. Olayı yaşadığımda ne gördüm; büyük Türk milleti feraseti de haysiyeti insanlığı şerefi de yerinde duruyor. Kan anonsu yapıldığında 20 binin üstünde insan yarım saat içinde hastaneye koşup kan vermek için hastaneye girdi. Hiçbiri hangi dinden, gruptan hangisine oy veriyorsun diye sorulmadı. 5 dakika içinde kan stokları doldu. Bir mucize yarattı Allah. Olaydan 15 dakika sonra bütün doktorla oradaydı"



