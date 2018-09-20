MHP lideri Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti devleti hediye, hibe kabul etmez

MHP lideri Devlet Bahçeli, Katar'dan hibe uçak kabul edilmesine sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hediye, hibe kabul etmez, uçak ihtiyacı varsa bunun piyasası neredeyse, kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmelidir." dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın mensuplarıyla bir araya geldiği yemekte gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Toplantıda Katar tarafından hibe edildiği açıklanan lüks uçakla ilgili soruya Bahçeli’den sert yanıt geldi.

“Erdoğan’ın uçağı kabul etmemesi gerekirdi”

Soru üzerine “O konuda görüşüm çok nettir” diyen Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti devleti hediye, hibe kabul etmez. Türkiye’de uçak ihtiyacı varsa bunun piyasası neredeyse kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmelidir.

Şu sualin cevabı da netleşmelidir. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığının ve devlet yönetiminin kendilerinin uluslararası ilişkilerde taşıyıcısı olarak uçaklardan ihtiyacı varsa onu satın alabilir, ihtiyaç yok ise almaya gerek yok.

Ama ‘bana hibe edildi hediye edildi’ bu Türk milletinin kabul edeceği bir durum değil. Recep Tayyip Erdoğan’ın da bunu kabul etmemesi gerekirdi diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan ‘uçak hibe edildi’ demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’dan alınan uçakla ilgili tartışmalara Azerbaycan dönüşü uçakta şu sözlerle yanıt vermişti: “Katar bu uçağı satıyordu, hatta rakam bildiğim kadarıyla 500 civarındaydı (500 milyon dolar). “O esnada biz de ilgilendik. Katar Emiri, bundan haberdar olunca uçağı Türkiye'ye hibe etti; ‘Ben Türkiye'den para almam; bunu Türkiye'ye hediye ediyorum, hibe ediyorum' dedi. “O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nindir.” (SÖZCÜ)