Michael Kasırgası etrafı talan etti

ABD'de günlerdir alarmda beklenen Michael Kasırgası karaya ulaştı

Michael Kasırgası etrafı talan etti
11 Ekim 2018 Perşembe 10:13

Michael Kasırgası, yerel saatle 13.00'te (TSİ 20.00) Florida eyaletinin Panama City sahiline ulaştı.

Meteoroloji yetkilileri, dördüncü kategori ile karaya ulaşan kasırganın, üçüncü kategori seviyesine düştüğünü açıkladı.

Kasırganın ve getireceği rüzgarların Florida haricinde Alabama, Georgia, Mississippi, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerini de etkileyeceği uyarısı yapıldı. 

1992'den bu yana en güçlüsü

Michael Kasırgası'nın, Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Michael'ın, 1992'deki Andrew'den sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor. 

Michael Kasırgası geçen pazar günü Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlamış, pazartesi günü kasırga halini almıştı. Kasırganın etkilerinin ilk olarak görüldüğü Orta Amerika'da Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #doğal afet #abd #kasırga #Michael Kasırgası
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