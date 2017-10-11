Milli güreşçiye silahlı saldırı

Grekoromen sporcu Cenk İldem trafikte tartıştığı kişiler tarafından bacağından vuruldu

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 98 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem, dün gece trafikte yol verme yüzünden tartıştığı kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.



İki bacağından yaralanan grekoromen güreşçinin hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.



İstanbul'da bir hastanede tedavisi süren milli güreşçinin ameliyat olacağı ifade edildi.