Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'sıfır atık' desteği

Milli Savunma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'sıfır atık' projesine destek verdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'sıfır atık' desteği
22 Ocak 2019 Salı 13:37

Bakanlık tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 'sıfır atık' projesi kapsamında yürütülen çalışmalar anlatıldı. 4 dakika 45 saniyelik videoda, limanlarda oluşan kirliliğe anında müdahale edildiği, yüzer kıyı birliklerinde oluşan atıkların kaynağında ayrıştırılıp lisanslı firmalara, sağlık hizmetlerinde oluşan tıbbi atıkların belediyelerin sistemine teslim edildiği, uçak yıkama faaliyetlerinde oluşan atık suların arıtma tesisinde arıtılıp kanalizasyona deşarj edildiği, tatbikat ve operasyonlarda oluşan mühimmat atıklarının da ekonomiye geri kazandırılması amacıyla Makina Kimya Endüstrisi Kurumu'na teslim edildiği görüntülerle anlatıldı. Videoda, "Sıfır atık projesi ile israfı önlüyor, atık miktarını azaltıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #milli savunma bakanlığı #sıfır atık #destek
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