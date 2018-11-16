Milyonlarca araç sahibine kötü haber!

Kışın kendini hissettirmesiyle birlikte, olumsuz hava koşullarında sorunsuz yol almak isteyen araç sahipleri servislerin yolunu tuttu. Fakat, bu yıl otomobillerine kış bakımı yaptırmayı planlayanları geçmiş yıllara kıyasla daha yüksek fiyatlar bekliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yedek parça ekipman fiyatları Ekim 2018'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71, tamir ve bakım ücretleri de yüzde 42 oranında arttı.

Tamir ve bakımdaki işçilik ücretleri ise aynı dönemde yüzde 12,4 oranında yükselmiş durumda.Kara kışın yurtta hissedilmesiyle birlikte, araç sahipleri otomobil servislerinin yolunu tuttu. Otomobilini kış şartlarına hazır hale getirmek isteyen sürücüler, araçlarına kış bakımı yaptırarak olumsuz hava şartlarında sorunsuz ilerlemek istiyor. Peki ama son bir yıl içinde hemen hemen her kalemin fiyatının arttığı otomotiv sektöründe bakım ücretleri ne durumda, gelin birlikte bakalım.

Habertürk'te yer alan habere göre, TÜİK verilerine göre, yedek parça ekipman ücreti 2018'in ilk 10 ayında ortalama 2 bin 778 TL olarak ölçüldü. Bu dönemde, tamir ve bakım ücreti bin 952 TL olarak açıklanırken, yılın ilk 10 ayında tamir ve bakım işçilik ücretinin de bin 239 lira olduğu bildirildi.



İŞÇİLİKTE ARTIŞ DAHA AZ

Aynı kalemlerin 2017 fiyatlarına bakıldığında, yedek parça ekipman ücretinin geçen yılın Ocak-Ekim dönemine göre 2018'de yüzde 44, tamir ve bakım ücretinin yüzde 21, tamir ve bakım işçilik ücretinin ise yüzde 8 oranında fiyatını artırdığı görülüyor.

Otomobil bakım ücretlerinin geldiği nokta, 2016 yılındaki fiyatlar incelendiğinde daha net anlaşılıyor. Buna göre, 2018'in ilk 10 aylık döneminde yedek parça ekipman ücreti 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 72 oranında pahalanırken, tamir ve bakım ücreti de aynı dönemde yüzde 38 oranında fiyat artışı yaşadı. Tamir ve bakım işçilik ücretleri ise söz konusu iki yıllık dönemde yüzde 17,3 oranında yükseldi.



EKİPMAN ÜCRETLERİ 2 YILDA YÜZDE 114,7 ARTTI

Söz konusu rakamlara sadece Ekim ayı düzeyinde bakıldığında tablo daha dramatik bir hale geliyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2018'in Ekim ayında yedek parça ekipman ücreti 350 TL olarak ölçülürken, bu dönemde tamir ve bakım ücretinin fiyatı da 236,4 TL oldu. Tamir ve bakım işçilik ücretleri de TÜİK rakamlarına göre Ekim 2018'de 132,7 TL'yi buldu.

Aynı hizmetler için 2017'nin Ekim ayında istenen ücretler incelendiğinde, yedek parça ekipman fiyatlarındaki 1 yıllık değişimin yüzde 71, iki yıllık değişimin ise yüzde 115'i bulduğu görülüyor. Aynı şekilde, tamir ve bakım ücretinin fiyatının 2017 Ekim ayından Ekim 2018'e yüzde 42, iki yıllık dönemde ise yüzde 65 arttığı gözlemleniyor. Tamir ve bakımdaki işçilik ücretlerinin de bir yılda yüzde 12,4 ve iki yıl içinde yüzde 23,2 oranında yükseldiği anlaşılıyor.

Ekim ayında enflasyonun bile önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 olarak gerçekleştiği göz önüne alındığında, yedek parça ekipman fiyatları ile tamir ve bakım ücretlerindeki artışın enflasyonu aştığı sonucuna varılıyor. Söz konusu tabloda kuşkusuz yılbaşından bu yana dolar kurundaki yüzde 41,5 ve eurodaki yüzde 33,2'lik artışın payı büyük.