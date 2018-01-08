Minarede ölen imamın cesedi vinçle indirildi

Olay, dün ilçenin Yaşar köyünde meydana geldi. Köy camisinin imamı Özgen Gül, arızalı hoparlörü değiştirmek için minareye çıktı. Minarede fenalaşan ve yere yığılan Gül’ün yardımına vatandaşlar koştu. İmam Gül'ün öldüğü anlaşıldı. Minare merdivenlerinin dar olması nedeniyle imamın cesedi olay yerine çağrılan vinç ile indirilebildi. Özgen Gül’ün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
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