Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 turist öldü

Antalya'nın Kemer ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 turist öldü
03 Mayıs 2018 Perşembe 15:09

Alınan bilgiye göre, Caol Sanhez idaresindeki 07 CTS 37 plakalı minibüs, Tekirova Mahallesi Faselis Kavşağı'nda, Ergin Erdem'in kullandığı 07 GA 670 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, minibüste bulunan 4 Güney Koreli turist öldü, 4 turist ile otomobil sürücüsü Erdem yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, bazı yaralılara kalp masajı yaptı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #kaza #ölüm
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