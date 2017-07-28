Minibüs TIR'a çarptı: 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralı

Bilecik'te minibüsün park halindeki TIR'a ve kamyona çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Kaza sabah saat 06:00 sıralarında Bilecik- İstanbul karayolu Vezirhan Beldesi Demisaş Fabrikası önünde meydana geldi. Ömür Çelik yönetiminde Antalya'dan kiralanan 34 GM 9503 plakalı minibüsle İstanbul'a giderken, park halindeki Mustafa Köney'e ait TP D 675 Kıbrıs plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen minibüs, ardından Serkan Özcan’a ait 65 TH 275 plakalı kamyona da çarptıktan sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan Gökhan Seda, Mehmet Gündüzhan ve Soner Ahşıeri araç içerisinde hayatlarını kaybederken, yaralanan minibüs sürücüsü Ömer Çelik ile Ramazan Songül ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. AFAD ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkartılan cesetler, savcının talimatı ile otopsi yapılmak üzere Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.





ŞOFÖR UYUDU İDDİASI



Kaza sonrası yaralı Ömür Çelik'in uyuduğu iddia edildi. TIR sürücüsü Mustafa Köney aracı sağa park ettiğini, üzerini değiştirirken bir anda ses duyduğunu, baktığında, bir aracın arkadan kendi aracına çarptığını ve ardından da öndeki park halindeki diğer kamyona çarparak durduğunu belirtti. Kamyon sürücüsü Serkan Özcan ise aracını sağ tarafa çekerek uyuduğu sırada gürültüyle uyandığını belirterek, "Kamyondan inerek baktığımda minibüsün bana arkadan çarptığını farkettim. Aşağıya indiğimde minübüs şoförünün yaralı olduğunu gördüm Kendisine 'ne yaptın böyle abi' diye sorduğumda 'uyuyakaldım' dedi. Daha sonra durumu polise ve jandarmaya bildirerek ambulans istedik ve yaralıları araçtan çıkarttık" diye konuştu.