Minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 10 yaralı

Kaza dün saat 17.30'da ilçenin Dokumacılar Köyünde meydana geldi. Mehmet Pelit idaresindeki 08 M 9130 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası olay yerinde çok sayıda ambulans, jandarma ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Bölgeye sevk edilen ekiplerce bulundukları yerden çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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