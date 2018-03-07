Minibüsle TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da panelvan bir araç karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

Kaza Bursa'nın Orhangazi ilçesi'nde saat 00.30 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Orhangazi'den Bolu'ya doğru yola çıkan 27 yaşındaki Fatih Kebapcıoğlu yönetimindeki TIR, karşı yönden gelen 55 yaşındaki Engin Tayyare'nin kullandığı minibüsle çarpıştı.



Kazanın şiddeti ile minibüs yol kenarına savurulurken, hurdaya döndü. TIR ise kaza noktasından 30 metre ilerde durabildi. Kazayı görenler durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüs sürücüsünün direksiyon başında sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan TIR sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.





Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüste sıkışan Tayyare'nin cesedini çıkardı. Tayyare'nin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.



Olay yerinde savcı inceleme yaparken, kaza ile ilgili de soruşturma başlatıldı.