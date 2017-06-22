Minibüste şortlu genç kıza saldıran zanlı tutuksuz yargılanacak

Minibüste şortlu kıza saldırıyla ilgili tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedilen Ercan Kızılateş'in tutuksuz yargılanmasına karar verildi

Minibüste şortlu kıza saldırıyla ilgili olarak hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından gözaltı kararı çıkarılan Ercan Kızılateş Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Kızılateş, adliye koridorunda jandarma arasında ilerlerken konuştu. "Darp ettiğim yalan" diyen Kızılateş, "Görüntüler çok açık, darpetme olayıyok" dedi. Şikayetçi olduğunu söyleyen Kızılateş, "Kameraları görmüyor musunuz, tabi ki bana saldırdı" şeklinde konuştu.



SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ



Ercan Kızılateş soruşturma savcısı Mehmet Ali Yıldız tarafından alınan ifadesinin ardından “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", “Hakaret" , "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve"Kasten yaralama" gerekçeleriyle tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi.





Mahkeme, Ercan Kızılateş'in , "tutuksuz yargılanmasına" karar vererek serbest bıraktı. Mahkeme, "şortlu kıza saldırı" şüphelisinin tutuklama istemini, suçun "basit yaralama" kapsamında kalma ihtimalini gerekçe göstererek reddetti.







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