Minik Ahmet'in "yüzü" gülsün diye seferber oldular

Eskişehir Odunpazarı Dernekler Platformu, gördükleri tedavinin ardından çocuklarını kucağına alan Sevinç ailesinin talihsiz bir kaza sonucu çıkan yangında ağır yaralanan 2 yaşındaki çocukları Ahmet'in ameliyat ve diğer giderleri için yardım kampanyası başlattı

Niğde'den 3 yıl önce Eskişehir'in Erenköy Mahallesi'ne göçen ve 7 ay önce Down sendromlu 13 yaşındaki akrabalarının ateşle oynarken bebek arabasını tutuşturması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan Atilla ve Fatma Sevinç ailesinin çocuğu Ahmet'in, gözlerini, el ve kollarını kaybetmemesi için ameliyat olması gerekiyor.



Gerçekleştirilmesi gereken 3 ameliyat ve tıbbi malzemeler için yaklaşık 300 bin liraya ihtiyacı olan Sevinç ailesi için Eskişehir Odunpazarı Dernekler Platformu yardım kampanyası başlattı.



Sevinç ailesini ziyaret eden Platform Başkanı Volkan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahmet bebek için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.



Doğan, hurdacılık yaparak geçimlerini sağlayan Sevinç ailesinin zor durumda olduğunun altını çizerek, "Ahmet'in ivedi bir şekilde ameliyatlarını olması gerekiyor. Bodrum'da alanında dünya çapında başarılar elde etmiş Prof. Dr. Mehmet Mutaf Bey ile iletişime geçtik. Kendisi bu ameliyattan herhangi bir ücret talep etmeyeceğini söyledi. Buna karşın çeşitli masraflar var. Biz bir miktarını topladık. Sadece 3 ameliyatın masrafları 170 bin lira. Gerekli tıbbi malzemelerle 300 bin liraya yakın bir masrafımız olacak." diye konuştu.



"Gözlerini kapatamadığı için uyuyamıyor"



Küçük Ahmet'in yangında yüzünün tamamını kaybetmesinden dolayı yaşamının olumsuz etkilendiğini dile getiren Doğan, şöyle konuştu:



"Kolunun bir kısmını açamıyor. Ellerini zaten kullanamıyor. Gözlerinin etrafındaki derilerin gerginleşmesi her geçen gün arttığı için büyük bir sıkıntı var. Ahmet gözlerini kapatamadığı için uyuyamıyor. Bu durum zamanla gözlerini kaybetmesine sebep olacak. Ellerindeki ve kollarındaki yanıklardan dolayı birçok ameliyat geçirmiş. Ameliyatları ve tedavileri devam etmediği takdirde ellerini bileklerinden kaybetme durumu söz konusu. Yüzünde kalıcı bir hasar var ama hocamızla görüştük, bu hasarı en aza indirebileceğini söyledi. Tedavi sağlanırsa yüz nakliyle de sağlıklı bir duruma kavuşulabileceğini söyledi. Vatandaşlarımızın duyarlı olduğunu biliyoruz. Herkesin çorbada tuzu olsun."



"Yıllarca bir çocuğumuz olsun diye uğraştık"



Anne Fatma Sevinç de çocuk sahibi olabilmek için 5 yıl boyunca tedavi gördüklerini belirterek, "Yıllarca bir çocuğumuz olsun diye uğraştık. Allah bize Ahmet'i verdi. Sonra da bu olay başımıza geldi. Ahmet gece uyuyamıyor. Gözleri açık kalıyor. Mecburen uyuduğunda gözlerinden yaşlar akıyor. Sürekli uyanıyor. Çok fazla kaşıntısı oluyor. İlaçları kullanmamıza rağmen derileri gerilmeye devam ediyor. Devletimizden ve vatandaşlarımızdan Ahmet'in sağlığına kavuşabilmesi için yardım istiyorum." ifadelerini kullandı.



Hayırseverlerin, Ahmet Sevinç için Ziraat Bankasında açılan TR52000100231084405260 nolu ıban ile 84405260 5001 hesap numarasına yardımlarını yatırabilecekleri belirtildi.





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