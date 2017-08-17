Minik Özge Proteziyle "Çifte Bayram" Yaşıyor

Antalya'da sol ayağı erken doğum sonrası kesilen ve babasının evin tavanına monte ettiği makaralı düzenekle yürümeyi öğrenen 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım, tek başına hareket edebilmesini sağlayan bükülebilir proteziyle adeta çifte bayram yaşıyor

Babası Ali İhsan Yıldırım'ın, evin tavanına monte ettiği makaralı düzenekle sabit protez bacağıyla ayakta durmayı öğrenen, Kepez Devlet Hastanesinde rehabilitasyonunun ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in desteğiyle İstanbul'da 14 bin liraya dizi bükülebilen protez takılan Özge Yıldırım artık yaşıtları gibi hareket etmenin mutluluğunu yaşıyor.



Adeta çifte bayram yaşayan küçük Özge'nin proteziyle ilk yaptığı şey çocuk parkında doyasıya eğlenmek oldu.



Artık rahatlıkla yürüyebiliyor



Baba Yıldırım, AA muhabirine İstanbul'da takılan protezine kızının alışma sürecinin hızla devam ettiğini söyledi. Kızının artık rahatlıkla yürüyebildiğini, evde kendi işlerini halledebildiğini aktaran Yıldırım, "Özge'nin çocuk parkında yaşadığı mutluluk çektiğimiz tüm sıkıntılara değdi." dedi.



Kızına takılan protezin maliyetini karşılayanlara minnettar olduğunu ifade eden Yıldırım, altı ay sonra protez değişiminin yaşanacağını söyledi.



Yeni protezin 14 bin liraya mal olduğunu, Özge'nin yaşı ilerledikçe protez maliyetinin de artacağını aktaran Yıldırım, "Hayırseverlerin bize yardımcı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan aramıştı



Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşayan Ali İhsan-İlknur Yıldırım çiftinin 6,5 aylık dünyaya gelen kızları Özge, 8 günlükken kangren sol ayağı "protein C-S" hastalığı nedeniyle kesilmişti.



Baba Yıldırım, yanlış iğne sonucu damarı yırttıkları gerekçesiyle özel hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ancak savcılık yeterli delil olmaması nedeniyle dava açılmasına gerek görmemişti.



Bu arada sol ayağına protez takılan Özge'nin bu şekilde yürümeyi öğrenememesi üzerine özel bir rehabilitasyon merkezine başvuran baba Yıldırım, burada fizik tedavi için yüksek ücret istenmesi nedeniyle ustası olduğu alüminyum doğramadan düzenek yapmaya karar vermişti.



Salonunun tavanına alüminyum bir düzenek monte eden baba Yıldırım, tekerlekleri olan düzenekten sarkıttığı ipi de kızını taşıyan kemere bağlamış, kızının yürümesini bu şekilde sağlaması haberlere konu olmuştu. Konudan haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aileye destek telefonu gelmişti.



Kepez Devlet Hastanesinde fizik tedavisine başlanan Özge'ye Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de yeni protez takılacağını bildirmişti. Türkiye'nin ilk yüz naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, Özge bebeği muayene etmiş, tedavi desteğinde bulunmuştu.



Baba Yıldırım, ayrıca Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile görüşmüş ardından da Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün yönlendirmesiyle avukat Mustafa Özdemir ile görüşerek hukuki süreci yeniden başlatmıştı.



Özge'ye bir süre önce İstanbul'da protez takılmıştı.

Kaynak: