MİT TIR'ları ile ilgili yeni iddianame! 55 şüpheli var!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ocak 2014'te Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, olayı organize ettikleri belirtilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "sivil imamı" 11 kişi ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada MİT tırlarının Adana ve Hatay'da durdurulmasına ilişkin açılan 4 dava haricinde, 55 şüphelinin yer aldığı yeni bir iddianame hazırlandığını ve iddianamenin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiğini bildirdi.

"Sivil imam"ların yer aldığı yeni iddianame

MİT tırlarının durdurulması olayını organize ettikleri tespit edilen



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerden "sivil imam" oldukları belirtilen 11 kişiden birinin tutuklandığı, diğer 10 şüphelinin ise firari olduğu kaydedildi.

Eylem için 19 günlük operasyonel hat kullanmışlar

MİT tırlarının durdurulması eylemini gerçekleştiren jandarma görevlilerinin "imam"larına vurgu yapılan iddianamede, söz konusu 11 "sivil imam"ın, eylemi yöneten, organize eden ve görevlileri yönlendiren kişiler oldukları, 1 Ocak 2014 ve eylemin gerçekleştirildiği 19 Ocak 2014 arasında, bu olaya münhasıran operasyonel hat kullandıkları, bizzat olay yerine gittikleri, eylemin bitmesinin ardından 19 Ocak tarihinde bu hatları iptal ettikleri tespitlerine yer verildi.



Tespit edilen "sivil imam"lardan en önemlisinin, FETÖ'nün Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye bölgelerindeki, Tuğgeneral Hamza Celepoğlu da dahil bütün jandarma görevlilerinden sorumlu olan "Halil" kod adlı Hamza Ali Ece olduğuna işaret edilen iddianamede, eylemin diğer "imam"lar Bayram Andaç, Muharrem Gözüküçük, Mehmet Cevher Koyuncu ve Abdulkadir Akçay aracılığıyla da yürütüldüğü anlatıldı.

"Talimatı bizzat Gülen verdi"

Şüpheli 11 "sivil imam"dan 10'unun firari olduğu, Hasan Bektaş isimli "imam"ın ise soruşturma kapsamında tutuklandığı bilgisi verilen iddianamede, FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olan ve başka FETÖ dosyasından tutuklu bulunan örgütün üst düzey yöneticisi konumundaki bir kişinin tanıklığına başvurulduğu, bu tanığın, "MİT tırlarının durdurulması talimatını, Pensilvanya'da yüz yüze görüştüğüm Fetullah Gülen bizzat verdi. Gülen, her türlü çalışmanın yapılması, tırların durdurularak görüntülerinin kayda alınması ve çarşaf çarşaf yayınlatılması talimatı verdi." şeklinde beyanda bulunduğu aktarıldı.

MİT tırlarıyla ilgili 5. iddianame

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen ve MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili 5. iddianame olan söz konusu dosyadaki şüpheliler hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal ve TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeleri tarafından Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin şu ana kadar 4 ayrı iddianame düzenlendi, davalar açıldı ve bazı davalar da hükme bağlandı.



İlk iddianame, olay yerindeki jandarma görevlileri, ikinci iddianame dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, üçüncü iddianame görüntüleri yayınlayan gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül, dördüncü iddianame de görüntüleri verdiği iddia edilen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında düzenlenmişti. MİT tırlarının durdurulması olayını organize ettikleri tespit edilen FETÖ 'nün 11 "sivil imamı" ile örgüt davaları kapsamında tutuklanan 11 kişinin de yer aldığı 55 şüpheli hakkında hazırlanan ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, bir tuğgeneral, 2 albay, 2 yarbay, 7 binbaşı, 11 yüzbaşı, 14 üsteğmen, bir teğmen, 3 asteğmen, 2 uzmançavuş, bir eski MİT mensubu, 5 öğretmen, bir RTÜK uzman yardımcısı, 2 doçent doktor, bir Sağlık Bakanlığı uzman yardımcısı, bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlisi ve bir de Mersin Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) görevlisi şüpheli yer aldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerden "sivil imam" oldukları belirtilen 11 kişiden birinin tutuklandığı, diğer 10 şüphelinin ise firari olduğu kaydedildi.MİT tırlarının durdurulması eylemini gerçekleştiren jandarma görevlilerinin "imam"larına vurgu yapılan iddianamede, söz konusu 11 "sivil imam"ın, eylemi yöneten, organize eden ve görevlileri yönlendiren kişiler oldukları, 1 Ocak 2014 ve eylemin gerçekleştirildiği 19 Ocak 2014 arasında, bu olaya münhasıran operasyonel hat kullandıkları, bizzat olay yerine gittikleri, eylemin bitmesinin ardından 19 Ocak tarihinde bu hatları iptal ettikleri tespitlerine yer verildi.Tespit edilen "sivil imam"lardan en önemlisinin, FETÖ'nün Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye bölgelerindeki, Tuğgeneral Hamza Celepoğlu da dahil bütün jandarma görevlilerinden sorumlu olan "Halil" kod adlı Hamza Ali Ece olduğuna işaret edilen iddianamede, eylemin diğer "imam"lar Bayram Andaç, Muharrem Gözüküçük, Mehmet Cevher Koyuncu ve Abdulkadir Akçay aracılığıyla da yürütüldüğü anlatıldı.Şüpheli 11 "sivil imam"dan 10'unun firari olduğu, Hasan Bektaş isimli "imam"ın ise soruşturma kapsamında tutuklandığı bilgisi verilen iddianamede, FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olan ve başka FETÖ dosyasından tutuklu bulunan örgütün üst düzey yöneticisi konumundaki bir kişinin tanıklığına başvurulduğu, bu tanığın, "MİT tırlarının durdurulması talimatını, Pensilvanya'da yüz yüze görüştüğüm Fetullah Gülen bizzat verdi. Gülen, her türlü çalışmanın yapılması, tırların durdurularak görüntülerinin kayda alınması ve çarşaf çarşaf yayınlatılması talimatı verdi." şeklinde beyanda bulunduğu aktarıldı.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen ve MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili 5. iddianame olan söz konusu dosyadaki şüpheliler hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal ve TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeleri tarafından Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin şu ana kadar 4 ayrı iddianame düzenlendi, davalar açıldı ve bazı davalar da hükme bağlandı.İlk iddianame, olay yerindeki jandarma görevlileri, ikinci iddianame dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, üçüncü iddianame görüntüleri yayınlayan gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül, dördüncü iddianame de görüntüleri verdiği iddia edilen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında düzenlenmişti.

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