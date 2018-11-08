Mobilyada KDV indirimi üreticiyi etkilemedi

Mobilya sektörünün ve vatandaşların bir süredir beklenti içinde olduğu mobilyada KDV indirimi hakkında sevindiren haber Bakan Berat Albayrak'tan geldi. Mobilyada KDV (katma değer vergisi)'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiği Bakan Albayrak tarafından açıklandı. Mobilya satışı gerçekleştiren büyük firmalar indirimden olumlu etkilenmiş olsa da üreticiyi etkileyen bir durum olmadı

Şefika Bal- Aga Mobilya'nın sahibi Ege Mobilya Sanayici ve İş Adamları Derneği (EMODER) Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Toplum Alkan, mobilyada yapılan KDV indirimini anlattı. Alkan, "Bizim gibi orta ölçekli üreticilere herhangi bir indirim yok. İndirim yalnızca satışlarda yapıldı ancak alımlarda yani bizim mobilya üretmemiz için kullandığımız sünger, demir gibi ürünlerde indirim yapılmadı. Bizler hala ham maddemizi aynı KDV oranıyla alıyoruz. Eğer alımlarda bir indirim yapılmış olunsaydı örnek veriyorum 5 bin TL'ye mal ettiğimiz ürünü 4 bin 500 TL gibi rakamlara mal edebilirdik" diye konuştu.

'Ham maddede indirim yok'

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Mobilya, Kağıt ve Orman Birliği Denetim Kurulu Üyesi ve İmran Koltuk'un sahibi İmran Yük, mobilya KDV oranlarının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesini değerlendirerek "Hammadde fiyatlarında bir değişiklik olmadı. O sebeple KDV indirimi bizim gibi mobilya üreticilerine iyi veya kötü olarak yansımadı" dedi.