Modanisa’nın Başarısının Arkasındaki İsimler Kimler?

Bugün Türkiye’nin en başarılı e-ticaret sitelerine bakıldığında, Modanisa’nın özellikle öne çıkmakta olduğu görülüyor

Bir online tesettür giyim markası olan Modanisa, aylık olarak elde ettiği milyon dolarlık cirolarla, dünyada da önemli bir bilinirliğe sahip. Hatta Modanisa’nın gelirinin neredeyse yarısı yurtdışı ülkelerinden geliyor. Bu başarılı startup projesinin arkasındaki isimler, özellikle girişimci adayları tarafından çok merak ediliyor.

Modanisa 2011 yılında Kerim Türe, Sami Güzel ve Lale Tüzün tarafından kuruldu. Şirket kısa sürede büyük bir başarıya sahip oldu ve hızlı büyüme ile de oldukça verimli bir şekilde başa çıktı. Projenin elde ettiği başarı Kerim Türe ve diğer kurucuların bilinirlik elde etmelerini sağladı. “Kerim Türe kimdir?” sorusu sektörde en çok sorulan sorulardan biri haline geldi.

Kerim Türe, girişimcilik hayatında başlamadan önce birkaç sene boyunca kurumsal bir şirkette profesyonel olarak çalıştı. Fakat bu hayatın kendisine göre olmadığına karar vererek girişimcilik kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Kısa sürede Türkiye’nin dev şirketleri ile çok sayıda proje gerçekleştiren Kerim Türe, kurucusu olduğu şirketlerin de sektörün en önemli isimleri olması ile birlikte herkes tarafından merak edilen bir isim oldu. Kerim Türe’nin kariyeri ve biyografisi ile ilgili internette çok sayıda doküman yer alıyor. Kerim Türe ise kendisini tam bir girişimci, yatırımcı ve hayalci olarak tanımlıyor.

Modanisa.com’un elde ettiği büyük başarıdan sonra en çok merak edilen bir diğer isim de Sami Güzel oldu. Kuruculardan biri olan Sami Güzel, bugün de CEO olarak Modanisa’daki görevine devam ediyor. Online reklamlar, dijital pazarlama ve e-ticaret konusunda sektörün en değerli isimlerinden biri olan Sami Güzel’in Modanisa projesinde büyük bir rolü bulunuyor. Bu isimlerin elde ettikleri başarı, Türkiye’deki tüm girişimci adaylarına hayal etmekten asla vazgeçmemeleri gerektiğini öğütlüyor.



