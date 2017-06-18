Molada kalp krizi geçirdi, yoğun bakımda tedaviye alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'dan Adalet Yürüyüşü'ne katılanlar arasında bulunan 69 yaşındaki Hasan Tatlı adlı vatandaş, 70 dakikalık yürüyüş sonrası verilen mola sırasında kalp krizi geçirdi. Yolad ve hstanede birkaç kez kalbi duran Tatlı, acil serviste kalp masajı ile hayata döndürülerek yoğun bakımda tedaviye alındı

Adalet Yürüyüşü'nün 4'üncü gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı kısa basın toplantısından sonra sabah 09.20'de yürüyüşe başlandı. Grup, yaklaşık 70 dakika yürüdükten sonra saat 10.30 sıralarında Kahramankazan"da Kurtboğazı sınırları içerisinde İğdir Mahallesi yol kavşağında mola verildi. Bu sırada 69 yaşındaki SGK emeklisi olan Hasan Tatlı adlı vatandaş, arkadaşlarının arasında otururken fenalalıp, geriye düştü. Bu sırada olay yerinde bulunan 112 ekibi ambulansında ilk müdahale yapıldıktan sonra Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kalıdırıldı. Yolda ve hastanede birkaç kez kalbi duran Hasan Tatlı, Acil Servis'te kalp masajı yapıldıktan sonra Yoğun Bakım ünitesine alınarak tedaviye alındı. Nüfusa kayıtlı yeri Kayseri olan ve Ankara'da oturan Hasan Tatlı'nın yoğun bakıma alındı. CHP Ankara Milletvekilleri Necati Yılmaz ve Murat Emir ile İstanbul Milletvekili Ali Şeker Tatlı'nın başından ayrılmadı. Tatlı, yoğun bakımdan alınarak ambulans ile Ankara'ya sevk edildi.



MİLLETVİKİLİ EMİR: KALBİ TAMAMEN DURMUŞ, 7-8 DEFA GERİ DÖNÜYOR



CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Hasan Tatlı'nın Ankara'ya sevk edilmesinden sonra Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, "Hasta aniden kalp krizi geçiriyor, yere yığlıyor o sırada. Hemen arkadaşlar Kazan Devlet Hastanesi'ne intikal ettiriyor. Kalp krizi, enfaktrüs geçiriyor, kalbi tamamen durmuş durumda. Ama sonrasında doktorların müdahalesiyle 7-8 defa geri dönüyor. ve şu anda tıbbmı tedavisi devam etiyor.Kroner yoğun bakım gerektiren bir hastane için Ankara'daki daha büyük bir hastaneye sevk edildi Hayati tehlikesi son derece kritik. çünkü yaklaşık bir saat geri döndürme süreci oldukça kritik bir süredir ve umuyoruzki iyileşecek" dedi.

Kaynak: