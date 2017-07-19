Montajlı fotoğraf paylaşan Kuzu'dan ilginç savunma!

Sosyal medya hesabında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun montajlı fotoğrafını paylaşan AKP'li Burhan Kuzu, ilginç bir savunma yaptı

Dün sosyal medyada FETÖ lideri Fethullah Gülen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la seneler önce çekildiği bir fotoğraf montajlanarak sosyal medyada yayıldı.



Fotoğrafta Erdoğan çıkartıldı montajla yerine Kılıçdaroğlu fotoğrafı konuldu. Fotoğrafın üstünde de 'Hani hiç görüşmemiştin' ifadesi yer aldı. Ancak çok kısa sürede fotoğrafı montaj olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun yerinde aslında Erdoğan'ın bulunduğu gerçek fotoğraf ortaya çıktı.



Ancak fotoğrafı AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun da paylaşması olay oldu. Kuzu'ya ise montajlı fotoğraf üzerine tepki yağdı. Tepkiler üzerine fotoğrafı silen Kuzu, ilginç bir savunma yaptı. Kuzu Twitter hesabına '"Yeteri kadar kaldı ve amaç hasıl oldu. Hep onlar mı uyduracak biraz da biz uyduralım" sözlerini yazarak kendisini savundu.





