Mor Sincap'tan eğitimde değişim konferansı

Şefika Bal - Mor Sincap Organizasyon ve Danışmanlık'ın sahibi Gamze Er, "Bu konferans diğerlerinden çok farklı olacak. Her şey katılımcılarla birlikte yürütülecek" dedi. Mor Sincap eğitim Organizasyon ve Danışmanlığı İzmir'de ilk defa 'Eğitimde Değişim Konferansı' düzenleyecek. Konferans, hem öğretmenlere network imkanı sunacak hem de düzenlenen atölyelerde sertifika alma fırsatı verecek. Eğitimde Değişim Konferansı İzmir'de ilk defa 16 Şubat'ta adeta küçük bir fuar olarak katılımcılarla buluşacak.

Mor Sincap Organizsanyon ve Danışmanlık'ın sahibi Gamze Er, konferansla ilgili detayları anlattı. Daha önce İzmir ve Ege Bölgesi'nde böyle bir çalışmanın yapılmadığını hatırlatarak çeşitli atölyeler olacağını söyleyen Gamze Er, "Konferansımız 1 tam gün sürecek. Çeşitli atölye çalışmaları düzenlenecek ve bu çalışmalara katılanlara atölye sonunda sertifikaları teslim edilecek. Düzenlenecek atölyelerin ardından da 75 adet sunum sergilenecek. Öğretmenler daha önce uyguladıkları ve başarılı oldukları projelerini sunumlar sayesinde meslektaşlarıyla paylaşacak. Her sunum 5'er dakikadan oluşacak ve bu sayede çok fazla sunumu dinleme şansı elde edeceğiz" diye konuştu. Er, "Aynı zamanda 3 tane de panel düzenlenecek. Aralara sohbet edilecek zamanlar bıraktık, bu sayede herkes birbiriyle rahatça tanışacak ve fikirlerini paylaşacak. Çeşitli standlar açılacak, bu standlar sayesinde öğretmenlere bir network imkanı da sunulacak. Hem çok büyük isimlerin gelmesi hem de çok sayıda atölye ve panelin yer alması bu konferansı diğerlerinden ayıracak. Bir konuşmacının çıkıp saatlerce konuştuğu ve katılımcıların sadece dinleyici olduğu bir konferans olmayacak. Her şey katılımcılarla birlikte yürütülecek" dedi.

Biletler tükeniyor

Işıkkent Eğitim Kampüsü'nün konferans için ssalonunu açtığını belirterek teşekkürlerini sunan Mor Sincap Organizsanyon ve Danışmanlık'ın sahibi Gamze Er, "Çok değerli isimler yer alacak. Meraklıları egitimdedegisim.com sitesinden hem çok kapsamlı detaylara erişebilir hem de katılımcıları görebilirler. Biletler tükenmeden tüm eğitimcilerin girip bir göz atmasını öneriyorum. Kendilerine, mesleklerine yönelik güzel bir gün geçireceklerini düşünüyorum" dedi.