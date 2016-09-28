MELEK'İN YÜREKLERİ DAĞLADI

Haber Kaynağı: DHA

Olay, dün akşam saatlerinde Adalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Köseoğlu ile Ali Kılınç, kısa süre önce bir tarla konusunda anlaşmazlık yaşadı. Köseoğlu'nun söz konusu tarlaya gittiğini öğrenen Ali Kılınç, yakınlarını da yanına alarak bölgeye geldi. Burada iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar, silahlarla birbirlerine ateş açtı. Tabancayla vurulan Köseoğlu ve Ali Kılınç olay yerinde yaşamını yitirdi,;Hasan Kılınç ile Cihan Ergin ise yaralandı. Yaralılar götürüldüğü hastanede tedaviye alınırken 3 kişi de gözaltına alındı.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail Köseoğlu ile Ali Kılınç'ın cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Babalarının öldüğünü duyan çocukları 7 yaşındaki Melek ile 5 yaşındaki kardeşi Ali Köseoğlu da ailesiyle birlikte Adli Tıp Kurumu'na geldi. Cenazelerin teslim edilip, otopsi sonrası tekrar aileye verildiği kapının önünde yere oturan Melek Köseğlu'nun başını öne eğip sessizce babasını bekledi. Oldukça metanetli görünen küçük kızı üzgün hali görenlerin yüreğini yaktı. Ali ise yakınlarıyla birlikte kapı önünde ablası gibi babasını bekledi.Bekar olan Ali Kılınç'ın yakınları ise ikinci bir olay çıkmaması için Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemleri uzak bir noktada bekledi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.