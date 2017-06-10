Motor tutkusu sonu oldu

Antalya'da, 17 yaşındaki Şehmuz Ertekin, arkadaşından aldığı motosikletle Mehmet A.'nın kullandığı kamyonete arkadan çarptığı kazada yaşamını yitirdi. Ertekin'in, Facebook'taki hesabında motosiklet fotoğrafını 'Tıpta tedavisi olmayan bir hastalık bizimkisi' notuyla paylaşımı dikkati çekti

Kepez İlçesi Altınova Mahallesi havalimanı yolundaki kaza, dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Arkadaşından emanet aldığı motosikletle havalimanı istikametine seyreden Şehmuz Ertekin, sollamak istediği Mehmet A. yönetimindeki kamyonete arkadan çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak devrilen motosikletle asfaltta yaklaşık 50 metre sürüklenen Şehmuz Ertekin, başına ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbeler nedeniyle olay yerinden yaşamını yitirdi.



Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinden sonra Şehmuz Ertekin'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Ertekin'in kaza sırasında başında kask bulunmadığı kaydedildi. İfadesine başvurulmak üzere gözaltına alınan kamyonet şoförü Mehmet A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Motosiklet tutkunu Şehmuz Ertekin'in, Facebook'taki hesabında motosiklet fotoğrafını 'Tıpta tedavisi olmayan bir hastalık bizimkisi' notuyla paylaşımı dikkati çekti.