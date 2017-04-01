Motosiklet tutkunu genç, ikinci kazasında öldü

Bolu 'da otomobille çarpışan motosiklet in sürücüsü 20 yaşındaki Dindar Sarıarslan yaşamını yitirdi. Sarıaslan'ın geçen yıl Kasım ayında da kaza yapıp yaralandığı belirtildi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Kültür Mahallesi Doktor Tevfik Atay Sokak'ta meydana geldi. Dindar Sarıarslan yönetimindeki 14 DS 984 plakalı motosiklet, caddeye çıkan Yetiş Sarıoğlu yönetimindeki 34 NTP 20 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Dindar Sarıarslan ile arkasında oturan arkadaşı Mehmet Emir Doğan yola savrularak yaralandı. Ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Sarıaslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Doğan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Motosiklet tutkunu Sarıarslan'ın geçen yıl Kasım ayında da Kalıcı Konutlar mevkiinde motosikletiyle bir otomobile çarparak yaralandığı ifade edildi.