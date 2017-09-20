Motosikletli genç kazada can verdi!

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 25 yaşındaki Emre Demirli yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü ise yaralandı

Kaza, dün saat 01.30 sıralarında D- 400 karayolunda meydana geldi. Manavgat'tan Alanya yönüne giden Emre Demirli'nin kullandığı 35 P 1006 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden Mehmet Gök'ün kullandığı 07 LL 105 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada başında kaskı bulunan motosiklet sürücüsü Emre Demirli olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın etkisiyle yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü Mehmet Gök ise yaralandı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Mehmet Gök tedaviye alındı. Emre Demirli'nin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından morga konuldu.