Mtv Borç Sorgulama ve Ödeme Nasıl Yapılır 2018?

Trafiğe çıkabilmek ve cezai işlemlere maruz kalmamak için aracınızın motorlu taşıtlar vergisini (MTV) ödemeniz gerekiyor. Her sene ocak ve temmuz ayı olmak üzere iki taksit halinde ödenen motorlu taşıtlar vergisini (MTV) ödemek için “2018 MTV borç sorgulama” işlemi yapmanız gerekiyor

Trafiğe çıkabilmek ve cezai işlemlere maruz kalmamak için aracınızın motorlu taşıtlar vergisini (MTV) ödemeniz gerekiyor. Her sene ocak ve temmuz ayı olmak üzere iki taksit halinde ödenen motorlu taşıtlar vergisini (MTV) ödemek için “2018 MTV borç sorgulama” işlemi yapmanız gerekiyor. MTV borcunuzu öğrendikten sonra Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesinden, İnternet Vergi Dairesi (İVD) bölümüne girerek online bir şekilde MTV borcunuzu ödeyebilirsiniz.

Mtv borç sorgulama ve ödeme için hazırladığımız herkesçe anlaşılması kolay adım adım anlatılan basit ve detaylı anlatım için alttaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

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2018 MTV Borç Sorgulama

2018 yılına ait motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borcunuzu öğrenmek için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesine girerek veya E-Devlet üzerinden GİB sayfasına tıklayarak güncel borcunuzu öğrenebilirsiniz. E-Devlet üzerinden güncel ve toplam MTV borçlarını görebilirsiniz. Ancak MTV borcunu ödemek için GİB internet sitesini kullanmanız gerekmektedir. E-Devlet üzerinden MTV borcu ödeme işlemleri yapılmaz.

2018 MTV Borç Ödeme

Motorlu taşıtlar vergisini ödemek için (intvd.gib.gov.tr) internet sitesine giriş yapmanız gerekir. Siteye giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan “2018 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulaması ve Ödeme” bağlantısına tıklamanız gerekiyor. Ardından karşınıza çıkan sayfada aracınızın plakasını, tescil tarihini ve TC kimlik numaranızı girdikten sonra “Tamam” butonuna tıklayarak ödeme sayfasına geçeceksiniz.

Ödeme sayfasına geçtikten sonra güncel borcunuz karşınıza çıkacak. Ödemek istediğiniz motorlu taşıtlar vergisini seçerek, kredi kartınızla ödemenizi yapabilirsiniz. Eğer internet sitesi üzerinden kredi kartıyla ödemek yapmak istemiyorsanız, size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek MTV borcunuzu ödeyebilirsiniz.

2018 MTV Oranları

Motor silindir hacmi 1,3 olan otomobillerin senelik MTV oranı, aracın yaşına göre 78 ile 743 lira arasında değişiyor.

Motor silindir hacmi 1,3 – 1,6 arasında olan otomobillerin senelik MTV oranı, aracın yaşına ve değerine göre 153 ile 1294 TL arasında değişiyor.

Motor silindir hacmi 1,6 – 1,8 arasında olan otomobillerin senelik MTV oranı, aracın yaşına ve değerine göre 249 ile 2284 TL arasında değişiyor.

Motor silindir hacmi 1,8 – 2,0 arasında olan otomobillerin senelik MTV oranı, aracın yaşına ve değerine göre 383 ile 3598 TL arasında değişiyor.

Motor silindir hacmi 2,0 – 2,5 arasında olan otomobillerin senelik MTV oranı, aracın yaşına ve değerine göre 579 ile 5396 TL arasında değişiyor.

Motor silindir hacmi 2,5 – 3,0 arasında olan otomobillerin senelik MTV oranı, aracın yaşına ve değerine göre 808 ile 7524 TL arasında değişiyor.

Motor silindir hacmi 3,0 – 3,5 arasında olan otomobillerin senelik MTV oranı, aracın yaşına ve değerine göre 1138 ile 11458 TL arasında değişiyor.

Motor silindir hacmi 3,5 -4,0 arasında olan otomobillerin senelik MTV oranı, aracın yaşına ve değerine göre 1629 ile 18014 TL arasında değişiyor.

Motor silindir hacmi 4,0 ve üzeri olan otomobillerin senelik MTV oranı, aracın yaşına ve değerine göre 2284 ile 29483 TL arasında değişiyor.

Belirlenen bu vergi tutarları ikiye bölünerek, ocak ve temmuz ayı taksitleri şeklinde ödemenizin yapılması beklenir.

2019 MTV Araç Vergi Ne Zaman Ödenecek?

2019 MTV zam oranları ise henüz belirlenmedi. Yıl sonuna doğru 2019 motorlu taşıtlar vergisine zam yapılıp yapılmayacağı belli olur. Bilindiği üzere 2018 MTV zam oranları, 1300 cc’nin altında olan araçlar için %15, 1300 cc’nin üstünde olan araçlar için %25 şeklinde gerçekleşti.

2019 MTV ödeme tarihleri, her senenin ocak ve temmuz ayları olmak üzere senede iki defa yapılır. Aracınız motorlu taşıtlar vergisi ocak ve temmuz aylarında yatırılır.