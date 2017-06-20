Mucize gibi! İkiye bölünen araçtan sağ çıktılar!

Bolu'da bir araç sürücüsünün kontrolü kaybetmesi ile kenarda duran trafik tabelasına çarptı. Araç ikiye bölünürken, kazada hiç kimsenin ölmemesi ise sevindirdi

Ömer Tahla Bıyık yönetimindeki otomobil, D-100 karayolundan Ankara yönüne doğru giderken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak, kenarda duran yön tabelasına çarptı.



Çarpma nedeniyle araç ortadan ikiye ayrıldı. Aracın ön kısmı tabelanın yanında kalırken, kopan arka kısım ise 20 metre ilerideki araziye savruldu.



Feci kazada araçta sıkışan sürücü Ömer Talha Bıyık, Tayfun Özkapu ve Yunus Açıkgöz yaralandı.



Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken böylesi bir kazada can kaybının olmaması ise sevindirdi.

Kaynak: