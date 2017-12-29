Mucizevi'nde yaşam başladı

Çağımızın vebası kanser, maalesef sâdece yetişkinleri değil çocuklarımızı da etkisi altına almaktadır

Gerek yetişkin gerek çocuklarımızın, ikamet ettikleri şehirde onkoloji hastanesi bulunmadığı ve/veya büyük şehir hastanelerimize gelmelerinin gerekli olduğu durumlarda, maddi imkansızlıklardan dolayı başlarını sokacak bir ev bulamamaktadırlar. Kanserle mücadele eden evlatlarımız ve aileleri, yazın park, bahçelerde; kışın da akrabalarının evlerine sığınarak tedavilerine devam etmeye çalışmaktadırlar. Daha da acısı ise, onkoloji hastanelerinin bulunduğu şehirlerimizde kalacak yeri olmadığı için kanser tedavisine devam edemeyen ailelerimizin mevcudiyetidir. Bu nedenle, hizmet vermeye başlayan Mucize evi projemiz bizleri çok mutlu etmektedir.



Bu hastaların ve ailelerinin, tedavileri boyunca ÜCRETSİZ olarak konaklama, 7/24 sıcak su, güvenlik, 3 öğün yemek gibi yaşamsal hizmetleri ücretsiz olarak alabilecekleri bir yaşam merkezi olan Mucizevi’miz, bizleri çok heyecanlandıran ve açılışını yapmış olmaktan dolayı gurur duyduğumuz bir hizmetimizdir. Üstelik, yalnızca yaşamsal destek değil, psikolojik destek, beslenme danışmanlığı, beceri edindirme kursları ve çeşitli moral etkinliklerinin de yapılacağı bu yaşam merkezi Şişhane’de bulunan merkez binamızda hastalarımız ve yakınlarına kapılarını açmıştır.



Mucizevi’de konaklayan hasta ve yakınlarından hiç bir ücret alınmayacağından dolayı, bu yaşam merkezinin hizmetlerine devam edebilmesi, siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle mümkündür.



Mucizevi’yi yaşatmakiçin:

Akbank Kasımpaşa Şubesi Türk Kanser Derneği resmi hesabı:

TR89 0004 6000 6888 8000 0301 55

Ve ya

www.turkkanserdernegi.org/online

Ve ya

QNB Finansbank ve Akbank internet bankacılığı aracılığı ile bağışta bulunabilirsiniz.



Detaylı bilgi için: 0 212 238 30 30 numaralı telefonu arayabilir ya da tkd@turkkanserdernegi.org adresine mail yoluyla ulaşabilirsiniz.

Kamuoyunun bilgisine sunar, destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederiz.