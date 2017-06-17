Muhafazakar Kadın Dergisi; AYSHA

Türkiye’nin ilk ve tek muhafazakar kadın ve yaşam dergisi Aysha; bugün yoluna aylık olarak çıkarılan dergisi ve günde binlerce kez tıklanan web sitesi aysha.com.tr ile yoluna devam ediyor…

Türkiye’nin ilk ve tek; bugün yoluna aylık olarak çıkarılan dergisi ve günde binlerce kez tıklanan web sitesi aysha.com.tr ile yoluna devam ediyor…

2013 Ocak ayında yayın hayatına başlayan Aysha, vizyonu ve sağlam duruşuyla yaşamın merkezi olan kadınların dergisi oldu.

Her kesimden takipçisi olan derginin özellikle muhafazakar dünyaya ve tesettürlü kadınlara da yönelik olması; zeki, araştırmacı, yenilikçi, kendine güvenen, tarz

ve trendlerde öncü, stil sahibi, calışan ve üreten kadının ilgisini çekiyor…

Hepsi birbirinden değerli köşe yazarları ve seçkin isimlerle röportajlar, maneviyat, eğitim-kültür, sağlık, psikoloji, dünya ve muhafazakar moda ve stil yani kadına dair her şey Aysha Dergi’deki yerini alıyor. Alışık olmadığımız bir şekilde muhafazakar dergi, Türkiye’nin dört bir yanındaki satış noktaları ile her kadının ulaşabileceği ve kendine dair birçok şeyi bulabileceği bir noktada. Aysha Dergi içerisinde; modadaki son trendleri, muhafazakar modaya dair stil önerilerini, sağlık, maneviyat, gezi, tarih, kültür-sanat, yemek ve güzellik konularını en geniş bir biçimde bulabilirsiniz.

Seçkin kitapevleri, marketler ve gazete bayilerinde bulabileceğiniz muhafazakar dergi Aysha, %85 kadın, %15 de erkek okuyucu kitlesine sahip.

KADININ YAŞAM KILAVUZU; AYSHA

Derginin içeriği; %35 stil&dünya ve tesettür modası, %10 ev&yaşam, %20 sağlık&güzellik, %10 anne&bebek, %10 köşe yazarları, %5 seyahat ve %10 kültür&sanat sayfalarından meydana geliyor.

HAYATA DAiR HER ŞEY AYSHA.COM.TR’DE!

Yazılı basın, organizasyon ve etkinlikleri dışında Aysha, Eylül 2016’da yayın hayatına başlattığı www.aysha.com.tr ile de zengin içerikler üretiyor.

İçerisinde hayata dair her şeyin bulunabileceği, uzmanlardan önerilerin alınabileceği, modanın ve en yeni trendlerin takip edilebileceği, gezi, kültür, sanat, sağlık, anne-çocuk ve daha birçok konuda bilgi sahibi olunabileceği ve ünlü isimlerin samimi röportajlarının okunabileceği http://www.aysha.com.tr; herkesin ilgi ile takip edebileceği, kadınların birlikte güçlü olduğuna inanan bir haber portalı.

Özellikle muhafazakar kadının ihtiyaçlarına da cevap veren aysha.com.tr; tesettür modasına, muhafazakar stil önerilerine ve bloggerlara da platformunda sıklıkla yer veriyor…