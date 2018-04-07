Muhallebi Tarifinde Tek Alternatifiniz

Çocukluğumuzdan beri alışık olduğumuz muhallebi tarifi için sizlere gerekli bilgileri vermeye çalışacağız

Çocukluğumuzdan beri alışık olduğumuziçin sizlere gerekli bilgileri vermeye çalışacağız. Öncelikle muhallebi yapmak aslında basittir. Ancak malzemeleri ve hazırlanışı konusuna çok dikkatli bir şekilde yaklaşmak gerekmektedir. Bu yüzden de eğer ilk defa deneyecekseniz ölçeklendirme ve uygulamanın nasıl yapılacağı konusunda tariflerden destek almanız gerekir. Özellikle muhallebi yaparken en önemli noktalardan bir tanesi dibinin tutmamasıdır. Buna göre uygun bir pişirme yöntemini püf noktalarını da göz önünde bulundurarak uygulamalısınız.

Muhallebi Tarifleri Nasıl Uygulanır?

Muhallebi tarifleri denildiği zaman en önemli noktalardan bir tanesi de sıralamayı doğru şekilde yapmaktır. Örneğin ilk olarak muhallebi hazırlanışında soğuk süt, nişasta ve şekeri tencereye alarak karıştırmanız gerekiyor. Orta ateşte pişirmeniz gerekiyor. Sürekli karıştırmanın sayesinde içerisinde top top bir oluşum değil tam anlamıyla homojen bir oluşum sağlanmaktadır. En önemli noktalardan bir tanesi bu karışıma kaynamaya yakınken tereyağını ilave etmektir. Ancak tereyağını ilave ederken örneğin 3 yemek kaşığı nişasta, 6 yemek kaşığı toz şeker koyduysanız bu durumda bir yemek kaşığı tereyağı koymanız gerekir. Yani bir litre süt karşılığına gelen muhallebi hazırlayacağınız zaman bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave etmeniz gerekir. Bunun üzerine tamamen göz göz olana kadar muhallebiyi karıştırmanız gerekir.

Ayrıca kadayıflı muhallebi denildiğinde özellikle kadayıfın doğru bir şekilde pişmesi ve üst kısmı kadar iç kısmının da tam anlamıyla sizlerin istediğiniz kıvama gelmesi önemlidir. Kadayıflı olduğu takdirde bu işlemi gerçekleştirirken içerisinde yapacağınız muhallebinin kıvamını tam anlamıyla hazırlamak ve kadayıflı da doğru sıcaklıktaki fırına sürmek çok büyük önem arz etmektedir. Bu sayede sizler de çok pratik şekilde uygulayabileceğiniz aynı zamanda da sürekli yapmak isteyeceğiniz çıtır çıtır mükemmel bir tada ulaşacaksınız.