Muharrem İnce ile çoban arasında ilginç diyalog

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim gezilerine Uşak ve Afyon ile devam ediyor. Dumlupınar şehitliğini de ziyaret eden İnce, Uşak’a giderken yolda koyunlarını otlatan bir çoban görerek aracını durdurdu. O sırada ikili arasında bu diyalog yaşandı

Muharrem İnce ile çoban arasında ilginç diyalog
25 Mayıs 2018 Cuma 14:44

Çobanla sohbet eden İnce bir ara elini çobanın boynuna doladı. Uşaklı çoban ise mahcup bir tavırla, “Sarılma istersen abi, çünkü kokuyorum” dedi.

Muharrem İnce ise bu söz üzerine “Bak şimdi, içimden sana daha çok sarılmak geldi, ben o kokuya alışkınım, çocukluğumdan beri alışkınım, merak etme'' dedi. İnce, çobanla bir süre sohbet etti ve çocukken köyünde geçirdiği günlerini anlattı. (Sözcü)

Etiketler; #muharrem ince #muharrem ince çoban
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