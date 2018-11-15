Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı ile ilgili konuştu

CHP İzmir eski Milletvekili Kemal Anadol'un organ yetmezliğinden hayatını kaybeden eşi Seren Anadol (76) için cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Anadol'u yalnız bırakmayan, CHP'nin 24 Haziran'da yapılan seçimdeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, olası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için konuştu. İnce, parti üyelerinin, ismi başkanlık için geçen kişileri oylaması gerektiğini belirterek, "AKP'den kurtulmak istiyorsak 259 bin üyenin önüne sandığı koyarız" dedi

CHP'nin önde gelen siyasetçilerinden İzmir eski milletvekili Kemal Anadol'un eşi Seren Anadol, organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Seren Anadol için Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kemal Anadol, taziyeleri oğlu Devrim ve kızı Özge Alpaslan ile birlikte kabul etti. Kemal Anadol'u acılı gününde, CHP'nin 24 Haziran'da yapılan seçimdeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile çok sayıda siyasi yalnız bırakmadı. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu da cenaze namazına katılan isimlerden oldu. Seren Anadol'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Foça'da toprağa verildi.

'İSTANBUL İÇİN MÜRACAAT OLMAZ'

Cenazeden sonra ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için geçen Muharrem İnce, açıklama yaptı. Adaylık için oylama yapılmasını isteyen İnce, "Benim söylemim net. Bir kez daha söylüyorum. Hiç kimse kurtarıcı değildir. Önümüzdeki yerel seçimler, demokrasi mücadelesinin önemli ayağını oluşturacak. Galip çıkarsak kaybettiklerimizin bir kısmını geri alırız ya da almaya başlarız. Yerel seçimler demokrasi mücadelesi için çok önemli. Benim teklifim sandık konulsun. Ön seçim değil, eğilim yoklaması da olur. 39 ilçeye bir sandık konur. Üyeler gider ilçe merkezinde oyunu kullanırlar. Adı geçen isimler, rakibimiz değil; arkadaşımız, dostumuz, partilimiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için müracaat olmaz zaten. Öyle tartışmalar var ya 'Kimse müracaat etmedi' diye. AKP'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsak 259 bin üyenin önüne sandığı koyarız. Onların dedikleri olur. Bunun dışında bir yere aday değilim" diye konuştu.