Muharrem İnce öğrencileri ile buluşacak

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, öğretmenlik mesleğindeki ilk görev yeri olan Artvin’in Borçka ilçesinde miting düzenleyecek. Borçka Merkez İmam Hatip Lisesi’ndeki öğrencileriyle de buluşacak olan İnce’nin ilk görev yaptığı ve okulu ziyaret etmesi bekleniyor

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Atatürk Alanı’nda yarın düzenlenecek olan miting için Trabzon’a gelecek. Cumhurbaşkanı adayı İnce, Trabzon mitinginin ardından Artvin’e geçerek burada 1986-1989 yıllarında öğretmenlik mesleğinde göreve başladığı ilk yer olan Borçka ilçesinde de mitinge katılarak, projelerini anlatacak. Cumhurbaşkanı adayı İnce’nin ilçeye gelecek olması, görev yaptığı İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan öğrencileri de heyecanlandırdı.

‘O YAŞTA BİLE ÇOK İDEALİSTTİ’

İnce’nin görev yaptığı okuldaki ilk öğrencilerinden ilçede plastik doğrama ustası Metin Kocaman (46), İnce sayesinde sayısal dersleri sevdiklerini anlattı. Kocaman, “Ya nöbetçiydim, ya teneffüsteydim okul merdivenlerinden biri iniyordu uzun boylu sırma saçlı, boylu poslu. Fizik öğretmeni olduğunu öğrendik. İlk atandığı yer burasıymış. İmam Hatip Lisesi olduğundan sayısal derslerimiz ağırlıklı değildi, onun sayesinde sayısal dersleri sevmeye başladık. O yaşta bile çok idealistti. Çok dobraydı içinde ne varsa tak diye söylerdi. Lafı kıvırayım geveleyeyim yoktu” dedi.

‘YALANA ÇOK KIZARDI’

İlçedeki öğretmenlik görevinde İnce’nin en çok kızdığı konunun yalan söylemek olduğunu belirten Kocaman, “O zaman öğrenci evleri vardı, öğrenciler 3'er 4'er kalırdı. Muharrem hoca gelirdi elleri poşetle, birine odun getiriyor birine erzak getirirdi. Benim merak ettiğim bir cümlesi vardı onu hiç unutamıyorum ne anlama geldiğini halen daha çözemiyorum. ‘Bizzat ben ıslak, yaş ve kuru tahta üzerinde oturmaktayım’ derdi. Karşılaştığımızda bunun ne anlama geldiğini kendisine soracağım. Okuldayız yalana çok kızardı. En çok kızdığı konu yalandı. Aday olduğunu duyunca çok mutlu oldum. Ona güvenim sonsuzdur. Çünkü söylediklerini yapacağına eminim. Bize okulda ne söylediyse hepsini yaptı” diye konuştu.

'FİZİK DERSİNİ BİZE SEVDİRDİ'

Cumhurbaşkanı adayı İnce’nin bir diğer öğrencisi marangoz Ali Dikici (45) ise fiziği İnce sayesinde sevdiklerini anlatarak şöyle konuştu:

“Sayın İnce bizim öğretmenimizdi. Aradan çok uzun zaman geçti. Fizik öğretmenimizdi. Bizi 2 yıl okuttu. İdealistti, öğretmenliği çok iyiydi. Fizik dersini bize sevdirdi, çok iyi bir şekilde öğreti. Biz İmam Hatip Lisesi'nde okuduk. Derslerimiz sözeldi ama bize fiziği sevdirdi. Onun gibi bir insanın bu ülkede Cumhurbaşkanı olması gerekiyor. İdealist dürüst, mert, söylediğinin arkasında durabileceğini düşündüğüm bir insan. Bize de böyle bir insan lazım. Yalancı olmayan dürüst olan bir yönetici istiyoruz”

'ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUZ'

İnce’nin Borçka’da miting yapmasının kendilerini mutlu ettiğini de ifade eden Dikici şöyle dedi:

“Benim idolüm olan 2-3 öğretmen var, Muharrem İnce de bunlardan birisiydi. Yıllar sonra siyaset yaptığında Artvin’e geldiğinde bizi hatırladı. Muharrem İnce’nin Borçka’da miting yapması da ayrıca bizi mutlu etti sevindirdi. Borçka halkı yarın ki miting için mutlu, gururlu ve heyecanlı.”

Öte yandan, ilçedeki mitingde ilk görev yaptığı Borçka Merkez İmam Hatip Lisesi’ndeki

öğrencileriyle bir araya gelecek olan İnce’nin şu an ilkokul olan ilk görev yeri okulu da ziyaret etmesi bekleniyor.