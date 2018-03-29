Mühendisler 'olmaz' dedi ama Türk pilot başardı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın, ters yazılmış 'Zoru başarırız, imkânsız zaman alır' ifadeleri ile paylaştığı, Sikorsky S-70 tipi helikopterin ters dönme hareketi yaptığı fotoğraf, büyük beğeni topladı

Mühendisler 'olmaz' dedi ama Türk pilot başardı

Jandarma Genel Komutanlığı, bugün resmi Twitter hesabından, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün tarafından kullanılan Sikorsky S-70 tipi helikopterin ters dönme hareketi yaptığı anın fotoğrafı yer aldı. Fotoğrafın üzerinde ise helikopter gibi ters yazılarla yazılan 'Zoru başarırız, imkânsız zaman alır' ifadesine yer verildi.

MÜHENDİSLER 'OLMAZ' DEDİ; TÜRK PİLOT YAPTI

Fotoğrafın hikâyesi de dikkat çekiyor. 1990 yılında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren Sikorsky S-70 tipi helikopterlerin teslimatı sırasında Amerikalı Sikorsky firmasının mühendisleri, helikopterin ters dönme hareketini yapamayacağı uyarısında bulunuyor. TSK'ya gelen helikopteri inceleyen Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Türk pilotlar ise Sikorsky S-70'in ters dönme hareketini yapabileceğini söylüyor. Konu, helikopter modelini çizen Amerikalı mühendislerle Türk pilotlar arasında iddialaşmaya kadar gidiyor. Ardından, üst makamlardan izin alan Jandarma Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün, boş ağırlığı 5 bin 347 kilogram olan Sikorsky S-70 ile ters dönme hareketini yapıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #jandarma #helikopter ters dönme
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