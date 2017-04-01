Muhtar tartıştığı genci öldürdü, gece saatlerinde evi yakıldı

Adana 'da muhtar ile 23 yaşındaki gencin kavgası ölüm le bitti.



Evini yaktılar

Olay Seyhan İlçesi'ne bağlı Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün akşam saat 19.00 sıralarında mahalle muhtarı Metin G., ile 23 yaşındaki Murat Aygün arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın iyice alevlenmesi sonrası muhtar, belinde bulunan tabancasını çıkardı ve gence ateş etti. Karnına aldığı kurşun darbesi ile yaralanan Aygün, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay sonrası 41 yaşındaki muhtar polis tarafından gözaltına alındı.Gece saatlerinde olayla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Alınan bilgiye göre muhtarın evine kimliği belirsiz kişiler saat 03.45 sıralarında kapıyı kırarak girdi. Eve yanıcı madde döken kişiler daha sonra da evi ateşe verdi. Gürültüyü duyan komşular dumanı görünce durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, evde kimsenin olmadığı ve küçük çapta maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Polis kundakçıları yakalamak için harekete geçti.