Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni benzin dökerek yakmaya çalıştı

İstanbul Kadıköy'de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne çirkin bir saldırı düzenlendi

İstanbul Kadıköy'de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne gece saatlerinde saldırı düzenlendi. İddiaya göre bir kişi elinde benzin bidonu ile sanat merkezine benzin dökerek yakmaya çalıştı.Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye hemen yangına müdahale etti. Yangın söndürüldükten sonra yapılan incelemede şişe, çöp kovalarında plastik eldiven bulundu. Polis, sanat merkezinin çevresinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.Konuyla ilgili Sözcü'ye açıklama yapan Müjdat Gezer, olayın bir kundaklama olayı olduğunu ve görüntülerde de kundaklayan kişinin belli olduğunu söyledi. Sakallı bir kişinin benzin bidonu ile sokağa girdiğini ve sanat merkezine benzini dökerek ateşe verdiğini belirten Gezen, polisin konuyla ilgili çalışmasının da sürdüğünü anlattı.