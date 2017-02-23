Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni yakan suçunu itiraf etti

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali A. Sancaktepe'deki evinde gözaltına alındı. Servis şoförlüğü yapan şahsın sosyal medya hesabında kundaklamayı övdüğü görüldü

Mehmet Ali A.'nın ifadesinde 'Müjdat Gezen Osmanlı padişahlarından Abdülhamit Han'ın torununa hakaret ettiği için buna tepki olarak yaptım, alkollü olduğum için bunun etkisiyle olayı gerçekleştirdim' dedi. Kundakçı Mehmet Ali A. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırganın olay öncesi benzin alması da kameralara takıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin ise konuyla ilgili olarak, saldırganın herhangi bir terör bağlantısı bulunmadığını söyledi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezinin kundaklanma olayında flaş açıklamaKadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi 20 Şubat Pazartesi günü saat 01.30 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Olay sonrası çalışma başlatan İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri güvenlik kameralarından bir kişiyi tespit etti.

İstanbul polisi düzenlediği operasyonla 39 yaşındaki Mehmet Ali A.'yı Sancaktepe'deki evinde gözaltına aldı. Mehmet Ali A.'nın Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek ifadesi alındı



Evli ve 4 çocuk babası



Terörle bir bağlantısı bulunamayınca Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Mehmet Ali A.'nın poliste verdiği resmi ifadesinde de suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Emniyet Müdürlüğünde iki sayfa ifade veren Mehmet Ali A.'nın evli ve 4 çocuk babası olduğu, servis şoförlüğünün yanında Sigorta Acentalığı da yaptığı öğrenildi.



Televizyon programındaki sözlerine kızdım



Poliste verdiği ifadesinde yaklaşık 15 gün önce bir televizyon programına katılan Müjdat Gezen'in Abdülhamid'in torunu hakkında konuşmalarını beğenmediğini anlatan Mehmet Ali A., 'Onun hakkında ileri geri konuştu. Bu sırada stüdyodan da gülüşme sesleri geliyordu. Bu olay kafama takıldı. Yaptığım olayı bu nedenle gerçekleştirdim' dedi.

Polisteki ifadesinde olayı tek başına yaptığını söyleyen Mehmet Ali A., 'Olay gecesi 23.00 sıralarında tek başına evden çıktım. Evdekilere, biraz dolaşıp geleceğimi söyledim. Dışarı çıktıktan sonra önce bir benzin istasyonuna giderek elimdeki pet şişeye benzin aldım. Olay yerine geldim. Elimdeki benzini binanın dış çephesine döktükten sonra ateşe verdim' dedi.

Olay sırasında binanın boş olduğunu düşündüğünü söyleyen Mehmet Ali A.'nın 'Alevler etrafı sarınca oradan ayrıldım. Evime döndüm. Hiçbir şey olmamış gibi yatıp uyudum." dediği öğrenildi. Daha önceden polis kayıtlarında herhangi bir suç kaydı bulunmayan Mehmet Ali A., ifadesinin sonunda yaptığı olaydan 'Pişman' olduğunu söylediği belirtildi.



Vali Şahin: Terör bağlantısı yok



İstanbul Valisi Vasip Şahin, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldıran kişinin herhangi bir terör bağlantısı olmadığını belirterek, 'Alkollü bir şahıs. Minibüs şoförü. Araştırmamız devam ediyor' dedi.