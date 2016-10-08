Simge Özden- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın sözleşmeli öğretmen mülakatlarında sorulduğu iddia edilen 'Reis kimdir?' sorusu hakkında, Böyle bir soru havuzumuzda yok. Sorulduysa bile mülakata zarar vermez. Diyelim ki bir tanesi sordu: Reis hakkında ne düşünüyorsun diye. Bu mülakatı haksız yere mi düşürür? Kişi onun hakkında ne düşündüğünü söyler, sever sevmez, beğenir beğenmez. Turgut Reis der, Piri Reis der veya başka bir reis der, onun hakkında da fikrini söylesin bunun ne zararı var?' açıklamalarının ardından İzmir Eğitim Sen Yürütme Kurulu Dönem Sözcüsü Hasan Ali Kılıç açıklamalarda bulundu.



'Herkes o adla adlandırmak zorunda değil'



Cumhuriyet tarihi boyunca hükümetin yandaşı olmayan diğer kesimleri rahatsız edici, rencide edici, küçük düşürücü ve insan yerine koymayan bir yönetim görmediklerini belirten Hasan Ali Kılıç, 'Bir ülkenin cumhurbaşkanı herkesin cumhurbaşkanıdır. Birisi onu bir adla adlandırıyorsa herkesin onu o adla adlandırması gerekmez. Böyle bir soru da olamaz asla. Dolayısıyla anayasa herkese eşit mesafededir. Herkese eşit ölçüde işlemesi gerekiyor. Ama ne yazık ki birine göre yasa işliyor, diğerine göre işlemiyor. Anayasayı istedikleri şekilde kendi siyasal ihtiyaçlarına göre işletiyorlar' dedi.



Muhalefet ne yapıyor?



Bu kadar her şey açık bir şekilde yapılırken peki kim ne yapıyor, diye de soran Kılıç sözlerine şöyle devam etti: Yüzde elliden fazlasını bu kadar eziyorken, bu kadar açık bir şekilde yandaş olmayan kişileri baskı kurarak kendilerinden yapmaya çalışıyorken ana muhalefet ve diğer muhalif partilerden ses çıkmıyor. Şu anda FETÖ'yü hedef aldılar. FETÖ'yü kılıf yaparak ne kadar diken varsa hepsini kesip atıp ülkeyi kendi lehlerine çevirmeye çalışıyorlar. Bunun karşısında vicdan sahibi bütün insanların yer alması, insanlıktan yana kim varsa herkesin ses çıkarması gerekiyor. Bugün neredeyse bütün sivil toplum örgütlerinin, odaların sendikaların ve derneklerin sesi kısılmış durumda. İşsizlikle halkı terbiye etmeye çalışıyorlar. Kendi yandaşı yapmaya zorluyorlar. Bakan Yılmaz'ın açıklamalarında ve sorulan mülakat sorularında da yandaşı olmayan insanları ayıklama çabası içinde olduklarını görebiliriz.





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