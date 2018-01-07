Münir Özkul son yolculuğuna uğurlandı

Usta sinema ve tiyatro oyuncusu Münir Özkul için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi

Sanatçının kızı Güner Özkul törende yaptığı konuşmada, babasının hastalığı ve vefatının sonrasındaki süreçte verdikleri destekten ötürü Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur'a ve tüm soranlara teşekkür etti.Törenin yapıldığı salona ilk kez 40 yıl önce geldiğini söyleyen Özkul, şöyle konuştu:"1978'de babamı izlemek için geldim. Daha sonrasında oyun izlemek dışında birçok sevdiğimiz büyüğümüzü uğurlamak için hem kendi adıma hem de artık gelemediği için babam adına geldim. Şimdi kısmet birlikte gelmekmiş. Babamın orada yatması, benim de onu uğurlamam için, kürsüde konuşmam içinmiş. Bana 'aile adına sen konuş' dediler. O hepimizin babasıydı. O zaman hepimiz bir aileyiz. Biz bir aileyiz. Güzel bir aileyiz. Size onun sanatçı kişiliği, büyüklüğü hakkında, bu milleti birleştirmek ve ortak payda oluşturma konusunda nasıl önemli biri olduğu hakkında ne söyleyebilirim ki... Hepsini benden iyi biliyorsunuz.""Güzeli, güzellikleri, güzel kadınları, güzel elli insanları ve güzel sesleri severdi. Öyle ki solunum cihazına takıldıktan sonra kendi sesini beğenmedi ve sustu. Çöküş süreci böyle hızlandı. Müziği, cazı severdi. Güzel giyinmeyi severdi." diyen Özkul, bildiği birçok şeyi babasından öğrendiğini anlattı.Özkul, "Bu duyguyu çok iyi bilirsiniz. Oyundan önce perdenin aralığından bakılır salon dolu mu değil mi diye. Eminim o da şimdi sizi görüyordur ve burada olduğunuz için çok mutludur. Onu uğurlamak için alkıştan daha duyarlı bir şey düşünemiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur da üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:"Türk tiyatrosunun, sinemasının, ülkemizin büyük sanatçısı, koca çınarı Münir Özkul'u kaybettik. Öncelikle değerli ailesinin, sanat dünyasının ve tüm ülkemizin başı sağ olsun. Cuma günü sevgili Güner Özkul acı haberi verdiği zaman, inanın hepiniz gibi kalbimin derinliklerine büyük acı çöktü. Çünkü Münir Özkul, yarattığı karakterlerle, hem sinema hem tiyatroda hepimizde o kadar büyük sevgi ve saygı yarattı ki onu hepimiz kalbimizin derinliklerine kadar yaşadık. Defalarca seyrettiğimiz ve defalarca daha seyredeceğimiz filmlerinde, onun o güzel yüzünü görmekten mutlu olacağız. Bizim için büyük bir onurdur ki bu sezon unutulmaz filmlerinden Bizim Aile'yi uyarlayıp tiyatro eseri haline getirdik ve tesadüftür ki yarın akşam galası var. Buradan son yolculuğuna uğurladığımız bu sahnede yarın akşam bu eserin galasını yapacağız."Münir Özkul'u anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini vurgulayan Uygur, hayatını kaybetmiş tüm sanatçıları sevgi, saygı ve rahmetle anarak baş sağlığı dileğinde bulundu.Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu ise Türkiye ve Türk insanının bir çift gülen gözü daha yitirdiğini belirterek, "Güldüren, birleştirici gözleri vardı. Sadece gülen değil, güldüren, birleştirici gözleri vardı. Diyalogları öyle bir vurguyla, öyle bir tonlamayla sunardı ki... Özellikle sinemada onu seyretmek, onun yanında yer almak, onun oynadığı salonda birleşmek olağanüstü bir duyguydu." dedi.Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:"Bu değerlerimiz gitgide azalıyor. Hiç değilse kalanlara sahip çıkalım. Onu ilk kez bu sahnede seyrettim. O oyun uzun sürdüğü ve bizim oyun da kısa olduğu için her akşam o finaldeki tiradını dinlerdik. Büyük bir keyifti. Büyük bir öğretmendi, sadece sinemada değil tiyatroda da büyük bir öğretmendi ve şu anda eminim ki bu çatının altında, koltukların aralarında, bu sahnede onun replikleri tek tek yaşamaya devam ediyor."Onunla ilgili gülümseten anıları olduğunu kaydeden Yazıcıoğlu, dublaj yaptıkları dönemlerden söz ederek, "Herkesten önce o gelirdi ve herkese hatır sorardı. Ben ona çay ikram ettiğim için kendimi çok mutlu addediyorum. Rahat uyu. Işıklar içinde uyu. Umarım Türkiye bundan sonra seni unutmaz ve bundan sonra çok az kalan değerlerine de sahip çıkar." dedi.Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu ve sanatçının eşi Suna Selen'in de katıldığı törene, aralarında Hababam Sınıfı filminden rol arkadaşı olan ve filmde "Hayta İsmail" rolüyle hatırlanan Ahmet Arıman, oyuncular İlyas Salman, Nuri Alço, Ferdi Atuner, Coşkun Göğen, Ulvi Alacakaptan, Behzat Uygur ve Orhan Alkaya katıldı.Münir Özkul'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki tören ve Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy Mezarlığı'na getirildi.Seyircilerin aklında ve gönlünde "Mahmut Hoca", "Yaşar Usta" ve "Turşucu Kazım" rolleriyle yer eden Münir Özkul'un cenazesi, Bakırköy Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.Bakırköy Mezarlığı'na Özkul'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş da geldi.