Müslima Wear Koleksiyonu

Son derece farklı tasarımların ev sahibi olan Müslima Wear, özel koleksiyonunda yer alan modellerini Tesettür Abiye adresinde sizinle paylaşıyor. Özgün tarzı ile dikkatleri her daim üzerinde toplayan marka, kaliteden ödün vermeyen tasarımları ile muhafazakâr giyimi tercih eden bayanların gönlünü çeldi. Tasarımları ile her daim farklılığını kanıtlayan marka her sezon yenilenen koleksiyonu ile Tesettür Abiye adresinde sizinle buluşuyor.

Müslima Wear Model ve Ürünleri

Müslima Wear markasına ait olan koleksiyon parçalarının tamamını Tesettür Abiye adresinden ulaşabilirsiniz. Son derece ihtişamlı olan abiye modellerinin yanı sıra birkaç renk ve deseni karıştırarak yaratığı koleksiyon parçaları ile de farklılığını ortaya koymak isteyen bayanların tercihi olan tasarımları sunuyor.

Renk tonlarının ahenk ile dans ettiği tasarım modelleri her sezon kendine hayran bırakmayı başaran özelliklere sahip. Derinin kullanımına da yer açan marka aynı zamanda tüller, tüyler, gipürler, taşlar, şifonlar ve daha birçok aksesuar ile hareket kazandırdığı ürünlerinde kendi özel şallarına da yer açıyor. Desenler ve nakışlarında faydalanarak hazırlanan modellerin yanı sıra sadeliğin yeni bir anlatımı olan tasarımları da markanın kategori listesinde görebilme imkânınız bulunuyor.

Müslima Wear Modellerini Sipariş Verme

Tesettür Abiye yeni sezon modelleri içinde Müslima Wear markasının ürünlerine de yer açtı. Markanın dikkat çeken tasarım modellerinin yanı sıra başörtüleri ve şallarının da yer aldığı koleksiyonda farklı yüzlerce model yer alıyor. Beğeninize ya da tarzınıza en uygun olan model ya da modelleri seçerek site üstünden anında sipariş verebilirsiniz.

Koleksiyonunda daima etkili ve farklı tasarımlara yer açan marka aynı zamanda zarafetti ve şıklı değişik yorumlayarak tesettür giyime ayrı bir soluk getirmeyi başararak tasarımları sunuyor. Yeni sezon modellerinin yer aldığı kategoriyi inceleyerek beğendiğiz model ya da modelleri tıklayıp farklı görsellerini de görebilirsiniz. Beğeninize ve tarzınıza hitap eden üründe beden seçiminizi yaparak hemen sipariş oluşturabilirsiniz. Kredi kartına tek ya da taksit ile ödeme seçeneğinin yanı sıra dilerseniz kapıda ödeme imkânında da faydalanarak ürünlere sahip olabilirsiniz. Kategoride yer alan ürünleri incelemek için https://www.tesetturabiye.com/ adresini tıklayabilirsiniz.