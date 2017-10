Müthiş değişim! Bir yılda bu hale geldi!

Antalya'da mide küçültme ameliyatı olan Türkçe öğretmeni 33 yaşındaki Naime Cebeci, 1 yılda 80 kilo vererek, 146 kilodan 66 kiloya düştü.

Antalya'da üniversite hazırlık yıllarında kilo sorunu başlayan, tiroid ve diyabet hastalığı ile mücaele eden Naime Cebeci, uzun yıllar yaptığı diyet ve farklı yöntemlerden sonuç alamadı. Verdiği kiloları kısa sürede alan, kiloları nedeniyle rahatsızlıkları dayanılmaz noktaya ulaşan Naime Cebeci, yakınlarının tavsiyesiyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Ayhan Mesci ile temasa geçti. Doç.Dr. Mesci'nin muayene ve tetkiklerinden sonra ameliyata karar verildi. 1 yıl önce laparoskopik yöntemle yapılan ameliyatla Cebeci'nin midesi küçültüldü.



80 KİLO VERDİ



Ameliyat ardından beslenme danışmanıyla sıkı işbirliği yapan Naime Cebeci, 1 yılda 146 kilodan 66 kiloya düştü. Aşırı kilolarından dolayı büyük sıkıntılar çektiğini anlatan Naime Cebeci, 1 yıl önce 146 kiloya ulaştığında hayatı kendi için ne kadar zorlaştırdığının farkına vardığını, bir karar alması gerektiğini anladığını söyledi. Cebeci, şöyle dedi:



"Kendimce uygulamaya çalıştığım kilo verme yöntemlerini uyguladıktan kısa süre sonra verdiğim kiloları hızla aldığımı fark ettim. Başarılı olamıyordum. Araştırmalarım sonunda mide küçültme (tüp mide) ameliyatından haberdar oldum. Bu alanda Ayhan Mesci hocanın çok başarılı olduğunu duydum, çok iyi bir ekiple çalıştığını öğrendim. Kendisiyle tanışmaya ve böyle bir adım atmaya karar verdim. Kendisiyle konuşup bilgiler aldıktan sonra ameliyat olmaya karar verdim. Ailem, arkadaşlarım ve çevrem beni çok destekledi."





"HER ŞEY DAHA GÜZEL OLACAK"



Kendisi için en doğru kararı aldığını anlatan Naime Cebeci, kilo vermeye devam ettiğini anlaktırken, "Sağlıklı bir yaşam sürüyorum. Aktif spor yapıyorum. Yaşam kalitemi artırdım. Beni gören öğrencilerim ve arkadaşlarım tanımıyor, şaşırıyorlar. Benim adıma çok mutlu oluyorlar. Ben de onlardan aldığım güzel tepkiler sayesinde mutlu oluyorum. Doktoruma ve aileme beni destekledikleri için teşekkür ediyorum. Bu cesaret isteyen bir şey, sonuçta ameliyat oluyorsunuz, ama bazen de hayatta cesur olmanız gerekiyor. Bu cesareti gösterdim ve kendim için en doğru kararı aldığımı düşünüyorum. Hayatım eskisine göre çok daha güzel oldu. Bundan sonra her şey daha güzel olacak" diye konuştu.



BAŞARI İÇİN TAKIM OLMAK ŞART



Ameliyat öncesi ve sonrasında bir ekiple çalıştıklarını, tek başına cerrahi müdahaleyle bu başarının yakalanamayacağını söyleyen Naime Cebeci, şöyle devam etti:



"Doç.Dr. Ayhan Mesci, ameliyat öncesi ve hazırlanışım sırasında tıbbi destek aldığım hemşire İlkay Artuç ve ameliyat sonrasında beslenme rejimimi benimle her gün takip edip sağlıklı kilo vermeme yardımcı olan diyetisyen Pınar Seyrek ile uyumlu bir takım oluşturduk. Diyetisyenimin tavsiyeleri, ameliyat sonrası az fakat dengeli beslenmem için uyguladığı rejimi, beslenme sıklığı, sağlıklı besinlerle ayakta kalmamı sağladı. Şu an spor da yaparak sıkılaşmamın önünü açmış oldu."





LAPAROSKOPİK AMELİYAT YÖNTEMİ



Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Ayhan Mesci ise, hastanın aşırı kiloları nedeniyle yürüyememe, nefes alamama, solunum sorunlarıyla kendilerine başvurduklarını söyledi. Doç.Dr. Mesci, şöyle konuştu:



"Hastamıza halk arasında 'kapalı ameliyat' olarak bilinen laparoskopik ameliyat yöntemi uyguladık. Özel cihazlarla karın içine girilen ince çubuk borularla bu ameliyatı gerçekleştirdik. Bu yöntemle hastamızın midesini küçülttük ve bağırsaklarda yeni bir yol düzeni oluşturduk. Bu müdahale ile midenin hacmi küçültüldü ve gıdaların emilimi azaldı. Böylelikle kişinin yemek yeme kapasitesi, kilolu olmayan bir kişinin yiyebileceği miktara getirildi. Hastamız da kilo vermeye başladı."